Preço da gasolina teve redução em dezembro

Os preços da gasolina e etanol apresentaram queda nos primeiros 15 dias de dezembro, aponta um levantamento feito pela Ticket Log. Segundo a pesquisa, a gasolina caiu cerca de 0,16%, custando R$ 6,91, enquanto o etanol teve seu valor reduzido em R$ 5,83, queda de 0,17%.

A gasolina mais barata do país foi encontrada na região Sul do país, em média R$ 6,75. O Centro-Oeste é o local onde a média do combustível custa mais ao consumidor (R$ 7,06).

"Considerando as altas consecutivas dos últimos meses, que chegaram a mais de 7%, tanto para a gasolina quanto para o etanol, temos um período de respiro no ritmo de alta, com um momento importante de pequena baixa nas médias de preços e que deve influenciar diretamente no bolso dos brasileiros, com exceção dos nortistas. Vale ressaltar que, exceto para o Estado de Goiás, na relação 70/30 a gasolina continua sendo a opção mais vantajosa para os motoristas abastecerem", explica Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.



A Região Norte foi a única que apresentou altas em combustíveis. De acordo com a pesquisa, o reajuste varia entre 0,25% no preço da gasolina e 1,18% no valor do etanol.

No recorte estadual, o Rio de Janeiro registrou a gasolina mais cara do país, custando, em média, R$ 7,307. Já o etanol mais caro foi encontrado no Rio Grande do Sul, onde o combustível custa R$ 7,02.

São Paulo é o estado que registrou menor valor médio do etanol no país e maior índice de queda. O combustível custa R$ 5,13 o litro, redução de 3,11% se comparado a novembro.