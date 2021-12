Sophia Bernardes Petrobras confirma previsão de Bolsonaro e reduz preço da gasolina

A Petrobras vai reduzir o preço de gasolina nas refinarias em 3,13% a partir desta quinta-feira, informou a estatal, o primeiro corte desde maio passado. Apesar da queda, o combustível acumula alta de 67,9% desde janeiro. O diesel não terá variação de preço.

O movimento da empresa havia sido antecipado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês. Em entrevista ao site Poder 360, Bolsonaro disse que a estatal ia começar a diminuir os preços da gasolina.



"A Petrobras começa esta semana a anunciar a redução no preço do combustível. Nesta semana já começa a anunciar", disse no dia 5 de dezembro, enquanto acompanhava a final do campeonato de futebol do Minas Brasília Tênis Clube, em Brasília.

No dia seguinte, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, abriu novo processo administrativo para apurar se houve vazamento de informação.

Petróleo e câmbio mais estáveis

De acordo com a Petrobras, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, a partir de amanhã.

Leia Também

A queda não chegará na mesma proporção nem de forma imediata ao consumidor final, pois o preço cobrado nos postos é composto não apenas do combustível em si como também de tributos e margem das distribuidoras.

Em nota, a Petrobras afirmou que o ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais do petróleo e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.



A estatal reiterou "seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais".

Evolução dos preços em 2021

(Na refinaria, por litro)

1/1 R$ 1,83

18/01 R$ 1,98

26/01 R$ 2,08

08/02 R$ 2,25

18/02 R$ 2,48

01/03 R$ 2,60

08/03 R$ 2,84

19/03 R$ 2,70

24/03 R$ 2,59

15/04 R$ 2,64

30/04 R$ 2,59

11/05 R$ 2,53

05/07 R$ 2,69

11/07 R$ 2,78

09/10 R$ 2,98

25/10 R$ 3,19