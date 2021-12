Reprodução Redes Sociais Depósito da Amazon em Illinois

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, foi criticado nas redes sociais por conta do posicionamento dele após a tragédia que atingiu um centro de distribuição da empresa na cidade de Edwardsville , no estado americano de Illionois. Uma série de tornados destruiu a estrutura na noite de sexta-feira e seis funcionários morreram.





Na manhã de sábado, quando bombeiros ainda faziam buscas no local do acidente, o empresário publicou uma foto no centro de treinamento da empresa de turismo espacial Blue Origin. Na legenda, disse que ele e a equipe "estavam felizes".

Bezos, que não é mais CEO da companhia e-commerce e streaming, divulgou um comunicado sobre o centro de distribuição cerca de 24 horas após a ocorrência.