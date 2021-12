Reprodução: iG Minas Gerais IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um novo edital de seleção para a contratação de coordenadores censitários de área (CCA) para o Censo 2022. São oferecidas 31 vagas. A remuneração prevista é de R$ 3.677,27. É preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B. A duração do contrato será de até sete meses, podendo ser prorrogado.

O Edital 7, que trata do processo seletivo simplificado, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (dia 14). O contratado, segundo as regras, terá direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

As inscrições poderão ser feitas pelo site do IBFC (www.ibfc.org.br), das 10h desta terça-feira (dia 14) até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. A taxa custa R$ 66. O edital pode ser conferido no mesmo endereço eletrônico.

O coordenador censitário de área vai responder por questões técnicas, administrativas e operacionais do Censo 2022. Vai acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas, além de adotar as providências relativas à contratação, à prorrogação de contratos e ao desligamento das funções de coordenador censitário de subárea.



Vai ainda fazer contatos com autoridades, responsáveis por instituições e entidades, imprensa e comunidade local, com o objetivo de divulgar e obter apoio para a adequada execução do Censo. Também deverá manter o suprimento adequado de material de consumo e de informática, entre outras atribuições.