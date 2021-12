Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil é pago nesta quinta-feira

O Auxílio Emergencial de ao menos R$ 400 é pago nesta quinta-feira (16) para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 5.



O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal e o calendário segue o modelo do antigo Bolsa Família. Por conta do Natal, os pagamentos de dezembro começaram antes e vão até o dia 23. Confira o calendário:

NIS final 1 - 10 de dezembro

NIS final 2 - 13 de dezembro

NIS final 3 - 14 de dezembro

NIS final 4 - 15 de dezembro

NIS final 5 - 16 de dezembro

NIS final 6 - 17 de dezembro

NIS final 7 - 20 de dezembro

NIS final 8 - 21 de dezembro

NIS final 9 - 22 de dezembro

NIS final 0 - 23 de dezembro

O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.



Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.