Censo 2022: IBGE abre 1.812 vagas com salários R$ 1.700 e R$ 3.677,27

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou novos editais de seleção para a contratação de agentes censitários de administração e informática e coordenadores censitários de área para o Censo 2022. São oferecidas ao todo 1.812 vagas. As remunerações previstas são de R$ 1.700 e R$ 3.677,27, respectivamente.

Segundo os editais 7 e 8, que tratam dos processos seletivos simplificados, os contratados terão direito a auxílio-alimentação (R$ 458), auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

Para agente censitário de administração e informática, são 1.781 oportunidades. É necessário ter nível médio e conhecimentos de informática. A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, com possibilidade de prorrogação de acordo com a necessidade e a adotação orçamentária.

Para coordenador censitário de área, são apenas 31 vagas. Neste caso, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B. A duração do contrato será de até sete meses, podendo ser prorrogado.

Nos dois casos, as inscrições poderão ser feitas pelo site do IBFC (www.ibfc.org.br), das 10h desta terça-feira (dia 14) até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. As taxas custam R$ 44 (agente censitário de administração e informática) e R$ 66 (coordenador censitário de área). Os editais podem ser conferidos no mesmo endereço eletrônico.

Coordenador

O coordenador censitário de área vai responder por questões técnicas, administrativas e operacionais do Censo 2022. Vai acompanhar os trabalhos das equipes das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementar as orientações recebidas, além de adotar as providências relativas à contratação, à prorrogação de contratos e ao desligamento das funções de coordenador censitário de subárea.

Vai ainda fazer contatos com autoridades, responsáveis por instituições e entidades, imprensa e comunidade local, com o objetivo de divulgar e obter apoio para a adequada execução do Censo. Também deverá manter o suprimento adequado de material de consumo e de informática, entre outras atribuições.

Agente censitário

Caberá ao agente censitário adotar as providências relativas à contratação, à prorrogação de contratos e ao desligamento de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta de sua coordenação de subárea; e auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, na instalação e na configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos postos de coleta e na subárea.