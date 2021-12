Reprodução: iG Minas Gerais IBGE perde meio bilhão de reais e Brasil pode ficar sem Censo em 2022

O Projeto de Lei Orçamentária Anual teve uma alteração e sua versão mais recente retira meio bilhão de reais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com isso, o país pode passar pelo terceiro ano consecutivo sem recursos para o Censo, que deveria ter sido realizado em 2020.

O Supremo Tribunal Federal ordenou que o governo realizasse a pesquisa e até o Ministério da Economia deu o aval para elevar de R$ 2 bilhões para R$ 2,3 bilhões a verba do instituto. A Comissão Mista do Orçamento, no entanto, reduziu esse valor para R$ 1.895 bilhão, informa o jornalista Lauro Jardim.

Em um comunicado ao ministro Gilmar Mendes, o IBGE reafirmou "a absoluta necessidade dos recursos demandados para a realização do Censo Demográfico em 2022, no valor de R$ 2.292.907.087,00" e disse esperar que "o Executivo e o Legislativo, em conjunto, garantam os recursos necessários para cumprir sua missão institucional de realizar o Censo em 2022, conforme determinado pelo Judiciário".