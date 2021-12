Reprodução Para 70% dos brasileiros, Economia é "Ruim ou Péssima", diz pesquisa

Enquanto 1% da população brasileira considera a situação econômica "Ótima", 70% diz ser "Ruim ou Péssima", de acordo com a Pesquisa FSB, encomendada pela CNI(Confederação Nacional da Indústria) e divulgada pelo Poder360. Outros 8% disseram ser "Boa", 21% "Regular" e 1% não soube responder.

Oito em cada dez entrevistados diz que essa é a pior crise que o país já enfrentou.

Além disso, 56% diz que a economia piorou nos últimos seis meses. Para 22% ela melhorou.

A visão de futuro está dividida:

34% estão otimistas e acreditam que a situação vai melhorar um pouco (27%) ou muito (7%);

27% acham que ela vai permanecer estável;

32% estão pessimistas. Para estes últimos, a economia ainda vai piorar muito (17%) ou um pouco (15%).

A perspectiva não é animadora. O país entrou oficialmente em recessão técnica, ou seja, registrou dois trimestres consecutivos de queda no PIB (Produto Interno Bruto). Analistas reduzem semanalmente as projeções para 2022 e alguns falam até em recessão.

Porém, se o PIB brasileiro de 2021 for de 4,7%, como indica a mediana das projeções do Boletim Focus, o país terminará o ano com a economia num patamar 0,6% acima de 2019, ano anterior à pandemia. Para 2022 a expectativa atual é que o Brasil cresça 0,51%.

Em relação à inflação, 51% diz que ela aumentou muito e 22% diz que subiu um pouco nos últimos seis meses. De acordo com 29% dos brasileiros, a inflação ainda deva aumentar muito e para 25% ela ainda vai subir um pouco.

O estudo diz ainda que 75% dos brasileiros teve o bolso afetado pela alta nos preços.