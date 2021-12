Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena

O concurso 2.435 da Mega-Sena deve pagar nesta terça-feira (7) o prêmio de R$ 37 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo.

No último concurso (2.434) ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado para hoje. Veja como apostar online .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Antecipada

A Caixa informou que devido à semana de Natal, o mês de dezembro seguirá outro calendário de sorteios.

Mega-Semana de Natal



• 07/dez (terça) – concurso 2435;

• 09/dez (quinta) – concurso 2436;

• 11/dez (sábado) – concurso 2437.

Mega da virada

A Caixa informa que no dia 31/12/2021 ocorrerá o sorteio do concurso especial nº 2.440 da Mega-Sena, denominado Mega da Virada. As vendas paralelas para o concurso especial começaram em 16/11/2021 e as vendas exclusivas iniciam-se em 19/12/2021. O prêmio estimado é de R$ 350 milhões e não acumula.