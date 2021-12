Pixabay Site para reclamações sobre compras internacionais ganha versão em português

Brasileiros agora podem contar com o econsumer.gov para fazer reclamações sobre compras internacionais. Na última sexta-feira (3), o site ganhou uma versão em português. Além das queixas, os consumidores também poderão receber orientações sobre como resolver seus problemas e dicas de como evitar golpes e fraudes.



Em 2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), havia assinado a adesão à plataforma. Na ocasião, a pasta destacou que a iniciativa iria permitir o "trabalho conjunto das autoridades no combate aos golpes internacionais". Além do Brasil, o Econsumer conta com a participação de outros 39 países.

Por ter caráter internacional, os consumidores brasileiros nem sempre terão suas reclamações atendidas por órgãos nacionais. Porém, o registro delas permitirá que governos e agências de proteção ao consumidor possam identificar as tendências de fraudes e práticas enganosas e assim, orientar os cidadãos e formular políticas públicas para combatê-las.