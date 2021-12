Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Inscrições para vagas de emprego podem ser feitas até quarta-feira (8)

A Prefeitura de São Paulo oferece mais de 700 vagas de emprego, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), nas áreas de serviços, comércio e construção civil nesta semana. Os interessados podem realizar inscrição on-line até quarta-feira (8), às 18h, pelo Portal Cate.

A equipe técnica do Cate fará a pré-seleção on-line dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e serão agendados para demais etapas presenciais do processo seletivo.

"Realizamos na última sexta-feira, o Contrata SP – Fim de Ano com mais de mil vagas e 14 empresas presentes no Cate Central. Mais de 800 pessoas foram encaminhadas para outras etapas de processo seletivo e ainda temos mais vagas nesta semana, um reforço importante na intermediação de mão de obra da capital, que está em plena retomada econômica", explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

"Os trabalhadores têm assim um ótimo momento para buscar essas oportunidades de emprego, sejam temporárias ou permanentes, pois ainda há chances de conquistar a recolocação profissional neste mês", conclui.

São mais de 100 vagas como auxiliar de logística. O profissional será responsável pela carga e descarga de caminhões, separação de encomendas e organização nas rampas, armazenagens e recondicionamento dos objetos, inventário de estoque, entre outros. Para participar do processo seletivo é necessário ter o ensino médio completo e experiência de no mínimo três meses. O salário é de até R$ 1.600 e as vagas disponíveis estão nas regiões sul, leste, norte e oeste.

Também há oportunidades para auxiliar de limpeza, são 52 vagas disponíveis que serão responsáveis por realizar recolhimento do lixo, limpeza local, varrições, entre outras atividades. São vagas permanentes e é necessário ter o ensino fundamental completo, também há exigência de experiência de no mínimo seis meses. O salário para esta vaga é de R$ 1.200 por mês.

Quem busca oportunidades como atendente de lanchonete há 20 vagas disponíveis, os contratados serão responsáveis pelo atendimento dos clientes, anotar e registrar os pedidos, receber pagamentos, e preparar lanches. São vagas permanentes com o salário de R$1.050 por mês. Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha fácil acesso a região de Jaguaré.

Os trabalhadores encontram ainda no Cate 160 vagas temporárias em cargos como repositor, vendedor, auxiliar de pedreiro, operador de empilhadeira, com salários de até R$ 2.000.

Serviço

Cadastro para vagas de emprego no Cate

Dia: até 8 de dezembro, às 18h

Inscrições no Portal Cate link