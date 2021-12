Márcia Foletto/Agência O Globo Confira oportunidades em tecnologia

A SumUp disponibilizou mais de trinta vagas nesta semana, sendo vinte para profissionais de engenharia e produto. Além da fintech, o QuintoAndar anunciou a abertura de mais de duzentos postos de diversas áreas, incluindo tecnologia. Confira os detalhes dessas e outras vagas de emprego em tecnologia e demais setores a seguir.



SumUp - 20 vagas para profissionais de engenharia

A SumUp anunciou a abertura de 39 vagas abertas no Brasil. Desse montante, 20 delas são dedicadas para profissionais de engenharia e produto. As áreas atendidas pela oportunidade são: frontend, backend, garantia de qualidade e experiência do usuário.

Segundo a companhia, além de um "pacote de benefícios competitivo", os funcionários têm direito a uma verba anual de até R$ 10 mil para investir em capacitação e desenvolvimento profissional. Confira todos os detalhes da oportunidade no site da SumUp: sumup.com.br.

QuintoAndar – mais de 200 vagas em todo o Brasil

O QuintoAndar é outra companhia que está com novas oportunidades. A companhia abriu mais de 200 vagas para diversas áreas, incluindo tecnologia, para atuar em home office. Além disso, o processo seletivo é completamente remoto.

"Como diferenciais de mercado, a empresa oferece para seus colaboradores oportunidade de crescimento, de acordo com a expansão do negócio, salário acima da média de mercado e remuneração variável, além de amplo pacote de benefícios e trabalho remoto", afirmaram. Confira todos os detalhes das oportunidades no site do QuintoAndar: quintoandar.com.br.

GFT Brasil – 600 vagas em data, cloud e mais

A GFT Brasil anunciou a abertura de 600 vagas. "A maioria das oportunidades estão disponíveis para a candidatura de pessoas de todo o país, uma vez que a empresa está fortemente empenhada no modelo de trabalho 'work-from-anywhere' (trabalhe de qualquer lugar)", informaram. As oportunidades são destinadas para as seguintes áreas: data, cloud, arquitetura, desenvolvimento de software, entre outras.

Além da formação, a empresa oferece como benefício a a oportunidade de alcançar uma carreira no exterior. Já os requisitos para as vagas abertas incluem os perfis técnicos de acordo com cada posto, além de soft skills como comprometimento, proatividade, trabalho de equipe, autonomia, e organização. Confira todos os detalhes no site da companhia: gft.com.

MovilePay – 130 vagas remotas para desenvolvedores

A MovilePay é mais uma companhia que pretende expandir o seu quadro de funcionários. A companhia anunciou nesta segunda-feira (29) que pretende abrir 130 vagas remotas até março de 2022. As oportunidades são voltadas tanto para desenvolvedores quanto para cientistas de dados.

As ocupações serão realizadas remotamente. Das 130 vagas, a companhia espera ocupar 45% delas até o final de 2021 e a outra porção de 55% no primeiro trimestre de 2022. Os interessados podem conferir todos os detalhes das oportunidades no LinkedIn da MovilePay: linkedin.com.



ADP Brazil Labs – 80 vagas em Porto Alegre (RS)

Por fim, há novas oportunidades disponíveis na ADP Brazil Labs. A companhia anunciou a abertura de 80 vagas para diferentes segmentos, como ciência de dados, programação back-end e front-end, entre outros. Os postos serão ocupados na sede da companhia, que fica localizada em Porto Alegre (RS).

"Como os profissionais trabalham de forma distribuída com colaboradores de outros países, o domínio do inglês é uma das exigências da empresa", afirmaram. "[Mas] a falta dessa competência não deve ser vista como barreira pelos candidatos, já que o ADP Brazil Labs conta com programas internos para auxiliar os funcionários no aprimoramento de habilidades". Confira todos os detalhes no site da ADP Brazil Labs: tech.adp.com.