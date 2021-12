Reprodução: iG Minas Gerais Caixa deverá pagar R$ 200 mil em indenização, segundo decisão do Banco Central

O Banco Central multou, nesta segunda-feira (6) a Caixa Econômica Federal devido às cobranças de tarifas irregulares aos clientes da instituição. O banco deverá desembolsar cerca de R$ 200 mil como reparação.

Segundo o BC, a Caixa cobrava tarifas para cadastro de clientes já relacionados à instituição. As taxas foram cobradas entre 2008 e 2017, conforma apontou as investigações do órgão. Essas tarifas, de acordo com especialistas, são consideradas abusivas.

A Caixa também costumava a cobrar, entre 2014 e 2016, a Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito (TAEC) para clientes que pedissem reajuste no limite de compras no cartão de crédito.

No processo, a Caixa negou as irregularidades e informou que as cobranças estão previstas em regulamentos do Banco Central. O banco ressaltou ter as tarifas previstas em sua normatização interna.

O banco ainda poderá recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).