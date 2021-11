Reprodução: ACidade ON Prazo de pagamento é de até 24 parcelas

A partir desta segunda-feira (dia 29), clientes e não clientes da Caixa Econômica Federal nascidos em julho e agosto poderão pegar empréstimos de R$ 300 a mil reais no banco, de forma 100% digital. A contratação é feita via celular, por meio do aplicativo Caixa Tem. Mesmo aqueles que ainda não têm o app poderão se cadastrar e pegar o crédito, que tem juros de 3,99% ao mês. O prazo de pagamento é de até 24 parcelas.

Os nascidos de janeiro a junho já vinham podendo utilizar a linha. Agora, mais dois grupos podem entrar no rol de contemplados. Os que fazem aniversário no segundo semestre do ano ainda terão que esperar um pouco mais. Confira abaixo o calendário de liberação da possibilidade de empréstimo.

Para quem ainda não tem conta no Caixa Tem, é necessário se cadastrar no app, disponível no Google Play ou na App Store. Não há limite de renda. Pessoas com restrições em Serasa e SPC e que tenham outros financiamentos que impactam a capacidade de pagamento não terão o crédito aprovado.

No caso de quem já tem o aplicativo, é necessário atualizar o app e o cadastro pessoal, com a digitalização de documento de identidade e uma foto “selfie” do usuário. A avaliação será concluída em até dez dias.

Ao atualizar o aplicativo, a antiga conta poupança social — usada para pagamentos do auxílio emergencial ou do FGTS emergencial — vai se transformar em uma poupança digital+, onde os valores serão creditados. Essa conta poderá ter custos, dependendo do número de operações a serem feitas pelos correntistas.

Leia Também

É preciso também ter cuidado com o endividamento, pois, apesar da facilidade de obter o dinheiro de forma rápida, a taxa mensal de juros não é das mais baixas do mercado. A Caixa considerou a possibilidade de inadimplência alta ao estabelecer a taxa a ser cobrada.

Confira os calendários

Para quem já é cliente do Caixa Tem:



Nascidos em janeiro e fevereiro: a partir de 27 de setembro

Nascidos em março e abril: a partir de 18 de outubro

Nascidos em maio e junho: a partir de 8 de novembro

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro

Para quem ainda não é cliente do Caixa Tem:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho: a partir de 8 de novembro

Nascidos em julho e agosto: a partir de 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 13 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 27 de dezembro

Modalidades

O Crédito Caixa Tem possui duas modalidades de empréstimos. A primeira é o Crédito Caixa Tem Pessoal, com livre destinação, para por exemplo cobrir despesas gerais e pagamentos de contas. A segunda opção é o Crédito Caixa Tem para Seu Negócio —orientado para despesas com fornecedores, salário de ajudantes/funcionários, contas de água, luz e aluguel, compra de matérias-primas e mercadorias para revenda, entre outros.

O que diferencia as duas linhas de crédito é a destinação dos recursos. Em todas as duas, o valor de contratação é de R$ 300 a mil reais, e a taxa de juros é de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 parcelas.

O empréstimo é creditado exclusivamente na poupança digital+ após a contratação, e as parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta. Informações sobre como contratar, realizar o pagamento ou mesmo quitar o empréstimo estão disponíveis no site www.caixa.gov.br/caixatem .



Quem tem Bolsa Família de fora

Quem ganha Bolsa Família não poderá contratar o empréstimo, segundo a Caixa, por questões legais e técnicas, como a transformação da conta poupança social em conta digital. Beneficiários dos demais programas poderão tomar o empréstimo se forem aprovados na análise cadastral.