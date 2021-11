Redação 1Bilhão Educação Financeira STF julga ação que pode corrigir contas do FGTS, mas trabalhador deve aguardar decisão final

Os beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devem ficar atentos ao pedido de revisão do benefício e ganhar uma bolada nos próximos meses. Segundo a startup LOIT, os trabalhadores podem receber até R$ 10 mil.

No entanto, a medida dependerá do valor salarial do funcionário e o período trabalhado na empresa. Caso o beneficiário tenha tido salários baixos e trocou muito de emprego, não compensa solicitar a revisão.

Funcionários que tenham anos em uma empresa e receberam salários maiores do que pagos ao FGTS, é aconselhável procurar a revisão. O pedido pode ser feito por meio do site do benefício, agências da Caixa ou por um advogado.

A revisão é uma alternativa para beneficiários enquanto aguardam uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Taxa Referencial, que calcula o reajuste do benefício pela inflação. Nos últimos anos, a TR está zerada e não rende conforme devia em contas dos trabalhadores.

O STF já declarou a taxa inconstitucional, mas o plenário ainda deve chancelar a decisão monocrática. A data para julgamento, no entanto, não foi marcada.