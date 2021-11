Fernanda Capelli Banco Santander

O Santander abre a partir desta segunda-feira (29) a antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) para os correntistas. Na modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do fundo uma vez por ano, no mês de aniversário.



Segundo dados do banco, 200 mil correntistas optaram pela linha de crédito.

A taxa de juros no banco é de 1,69% ao mês. Para conseguir a liberação antecipada, a contratação deve ser feita de 150 a 365 dias antes do mês de nascimento do correntista, informa a Folha de São Paulo.

O valor disponibilizado pelo banco depende do quanto o trabalhador possui na conta do fundo.

Até agosto de 2021, foram realizados 10,2 milhões de saques, com média de R$ 787 por pessoa, segundo o Ministério da Economia.

Limite (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$)

Até 500,00 50,0% -

De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00

De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00

De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00

De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00

De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00

Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00