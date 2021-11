Simulação com o lucro de 2020:

No caso de um saldo de R$ 2 mil, o crédito seria de R$ 37,26; no saldo de R$ 3 mil, crédito de R$ 55,89; no saldo de R$ 4 mil, crédito de R$ 74,52; no saldo de R$ 5 mil, crédito de R$ 93,15; no saldo de R$ 10 mil, crédito de R$ 186,30; no saldo de R$ 20 mil, crédito de R$ 372,60; e no saldo de R$ 100 mil, crédito de R$ 1.863.