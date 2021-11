Agência Brasil INSS

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou na última segunda-feira que o governo pode analisar e 'ajustar' recursos para viabilizar o pagamento de perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Tem uma previsão de aumento de pagamento de benefício, aumento de pagamento de BPC, eu não tenho certeza se a parte de perícia está incluída, mas com certeza é um tema ajustável para 2021. Se tiver demanda do órgão setorial, a gente vai analisar e ajustar", explicou.

O GLOBO vem mostrando o problema com as filas no INSS e a demora na concessão do auxílio-doença. Em julho, a espera pela perícia levava, em média, 39 dias. A fila era então de 387 mil pessoas.

Já em setembro, O GLOBO mostrou que 3 milhões de brasileiros esperavam acesso ao Bolsa Família e ao INSS. São pessoas que têm direito, mas estão na fila para receber o Bolsa Família, tentam se aposentar há anos e ficaram meses tentando obter o benefício do auxílio-doença para familiares com Covid-19.