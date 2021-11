Divulgação/Ibama Ibama

No Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30) saiu o edital do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com 568 vagas para diversos cargos. Confira:



432 vagas para técnico ambiental, com remuneração inicial de R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$ 458 e a gratificação de desempenho de R$ 1.382,40.

96 vagas para analista ambiental. É necessário curso superior e os vencimentos podem chegar a R$ 8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

40 vagas para analista administrativo. É necessário curso superior e os vencimentos podem chegar a R$ 8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

O edital visa ampliar o efetivo, principalmente na região amazônica, em meio à denúncias de garimpo ilegal na região. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

52 municípios de Rondônia

22 municípios do Acre

62 do Amazonas

15 de Roraima

144 do Pará

16 municípios do Amapá

139 do Tocantins

141 do Mato Grosso

181 municípios do Maranhão

A banca organizadora será a Cebraspe e as inscrições estarão abertas de 1º a 20 de dezembro deste ano.

A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para o dia 30 de janeiro de 2022.

