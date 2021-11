Reprodução Twitter Bradesco registra instabilidade no aplicativo

O aplicativo do Bradesco está fora do ar para alguns correntistas na manhã desta terça-feira. Segundo o site DownDetector, que registra queixas sobre sites e aplicativos, a partir das 9h06 as reclamações dispararam.

Nas redes sociais, internautas estão insatisfeitos por não conseguirem acessar a conta bancária justo no dia do pagamento. Para muitos, hoje também é dia de receber a primeira parcela do 13º salário.



Em resposta a um deles, o Bradesco pede que o cliente "verifique se tem alguma atualização pendente do app disponível, e se o sistema operacional do seu aparelho for Android, por favor, acesse as configurações do App e limpe o cache (não os dados). Após esses dois procedimentos, reinicie seu celular e faça uma nova tentativa".

Quer entender porque Bradesco (BBDC4) nunca mais volta aos R$ 34? Abra uma conta… uma vez por semana o app sai do ar. pic.twitter.com/SFj8HPjZOD — Leo Zanin (@leo_zanin) November 30, 2021





Caiu o 13 mas caiu o site do Bradesco também KKKKKKKKKK pic.twitter.com/Tm23RBvSpk — Cássio, o Exausto (@cassionomura_) November 30, 2021