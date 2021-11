Divulgação Fundador do grupo Ser Educacional, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do evento, Janguiê Diniz

Terminou neste domingo (28), a 3ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil, que aconteceu totalmente on-line e foi gratuito. O evento, que teve como tema central “A trilha do novo empreendedor”, abordou as perspectivas de futuro para quem já empreende ou deseja empreender frente às mudanças pelas quais o mundo passa e as tendências que se apresentam. Foram mais de 90 horas de transmissão, com palestras e painéis realizadas por mais de 150 palestrantes.

O presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do Summit Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz, fez um balanço positivo do Summit. “Conseguimos reunir grandes especialistas nas áreas de tecnologia, mercado, negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e profissional e finanças, só para citar algumas. Todos deram lições valiosas para quem deseja trilhar um caminho de sucesso”, relatou.

Divulgação CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques

“Uma das grandes novidades deste ano foi o Summit Social, que criamos com o intuito de estimular e promover a diversidade, inclusão social e pluralidade, onde empreendedores negros, indígenas, mulheres, quilombolas, PCDs e da comunidade LGBTQIA+, apresentaram cases de sucesso e nos inspiraram. Conseguimos impactar milhares de pessoas que acordaram cedo e assistiam os conteúdos até à noite e isso nos deixa muito felizes. O nosso objetivo é impactar o maior número de pessoas possível para que possamos transformar o nosso país, e não vamos descansar”, finaliza.

Divulgação CEO do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, o reitor do Centro Universitário UniCarioca, Celso Niskier e o fundador da Ahanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto

Participaram do evento nomes de peso do empreendedorismo nacional como o CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; o CEO do Instituto Destiny e escritor, Tiago Brunet; o fundador e CEO da JR Diesel, Geraldo Rufino; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o autor e investidor Caio Carneiro; o cantor e empreendedor Lucas Lucco; o treinador comportamental e criador do movimento Ultrapassando Limites, Rodrigo Cardoso; o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca; o reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Celso Niskier; o presidente da Holding DTS Group e criador da Comunidade FreeDOM, Pyero Tavolazzi; o CEO da Be Academy, Bruno Pinheiro; o fundador da Ahanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto; a CEO da Atom S/A e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer, entre outros.

Divulgação CEO da Atom SA e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer

Para quem perdeu a 3ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, vale lembrar que o conteúdo permanece disponível no site www.summitexito.com.br até o dia 05 de dezembro. Para assistir, basta fazer um breve cadastro. É importante ressaltar que as palestras contam com tradução de libras, garantindo acessibilidade a todos.