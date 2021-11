[email protected] (O Dia) Prêmio da Libertadores subiu 1300% em dez anos, inflação acumulada no período é de 81,58%

No último sábado (27), o Palmeiras finalmente conquistou o seu tão sonhado tricampeonato na Libertadores . Com isso, além da taça, o Verdão levou para casa US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual). O valor representa um aumento de 1300% desde 2011, quando o Santos recebeu US$ 2 milhões (R$ 3,16 milhões, à época), também na terceira vez que se consagrava como o campeão da América.



A premiação subiu muito acima do acumulado da inflação neste período, que é de 81,58%. Se o valor recebido pelo time vencedor há dez anos fosse corrigido apenas pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o Palmeiras teria levado para casa no sábado apenas R$ 5,7 milhões. Em dólar, o time faturaria aproximadamente US$ 1 milhão - metade do que o Peixe recebeu na última década. Em 2011, porém, esse valor correspondia a US$ 3,6 milhões.

Com a vitória, o time alviverde garantiu uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA, nos Emirados Árabes Unidos. Além dele, jogam a competição Chelsea (Europa), Al Hilal (Ásia), Al Ahly (África), Monterrey (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Al Jazira (representante do país sede).

Valor recebido é ainda maior



Se engana quem pensa que o Palmeiras recebeu somente US$ 15 milhões da Conmebol pela vitória na Libertadores. Ao todo, o vencedor ganhou uma bolada de US$ 22,55 milhões (mais de R$ 126 milhões, em valores atuais). O vice, Flemengo, levou, além dos US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) pelo segundo lugar, US$ 13,55 milhões (R$ 76 milhões).

Veja os valores pagos em cada fase do campeonato: