FreePik Black Friday: veja como abrir reclamações no Procon e no Reclame Aqui

Consumidores que se sentirem lesados durante as compras na Black Friday 2021 podem relatar seus problemas ao Procon e ao Reclame Aqui . Saiba como:



Como fazer para abrir uma reclamação no Procon

Acre: Além do atendimento presencial, os acrianos podem registrar suas reclamações ao Procon-AC pelo site . Os endereços de cada posto também estão disponíveis no portal. Em Rio Branco, é possível ligar nos telefones (68) 3223-7000 ou 151 e mandar um e-mail para [email protected];

Alagoas: Em Alagoas, o atendimento presencial do Procon só é realizado mediante agendamento. O site oferece uma lista de endereços onde é possível fazer as reclamações pessoalmente. Em Maceió, os consumidores alagoanos também podem entrar em contato com o Procon-AL pelos telefones 199 ou 0800 082 4567, pelo WhatsApp 82 98882-8326 ou pelo e-mail [email protected];

Amapá: O Procon-AP oferece uma seção chamada "Fale Conosco" em seu site. Nela, os consumidores podem enviar denúncias, tirar suas dúvidas ou fazer reclamações. O atendimento presencial é feito na Av. Henrique Galúcio, 1155B - Central, Macapá;

Amazonas: Os postos de atendimento do Procon-AM estão temporariamente suspensos. Em contrapartida, os amazonenses estão sendo atendidos pelos telefones 0800 092 1512 ou 3215-4009. Também é possível abrir reclamações pelo site ;

Bahia: Na Bahia, as reclamações são feitas através de um formulário no site , pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo aplicativo Procon BA Mobile. O Procon-BA fica na Rua Carlos Gomes, nº 746 - Dois de Julho, Salvador;

Ceará: O site do Procon-CE encontra-se temporariamente indisponível. O serviço de defesa do consumidor do estado, o DECON, está atendendo por meio deste site . Nele, é possível agendar uma visita presencial ao orgão ou registrar reclamações online;

Distrito Federal: No site do Procon-DF , os consumidores podem agendar um atendimento em algum dos postos físicos do órgão;

Espírito Santo: O atendimento presencial do Procon-ES é feito na Av. Jerônimo Monteiro, nº 935 - Centro, Vitória. Também é possível registrar reclamações ou tirar dúvidas pelo site ou pelo WhatsApp (27) 3323-6237;

Goiás: Os goianos podem abrir reclamações pelo site do Procon-GO . Por lá, também é possível agendar o atendimento presencial na sede do órgão em Goiânia;

Maranhão: Consumidores maranhenses podem fazer denúncias ou agendar uma visita presencial ao Procon-MA pelo site ;

Mato Grosso: Os mato-grossenses podem fazer suas reclamações por meio da chamada "Carta Procon" pelo e-mail ou por carta mesmo. Todas as orientações sobre como preenchê-la e enviá-la estão no site . Agendamentos para atendimentos presenciais podem ser feitos aqui ;

Mato Grosso do Sul: No Mato Grosso do Sul, os consumidores podem abrir reclamações por meio de um formulário . Também é possível ligar no telefone 151 ou (67) 3316 - 9842. O atendimento presencial é feito nos endereços listados neste link ;





Minas Gerais: A lista com os postos físicos do Procon em Minas Gerais pode ser encontrada neste link . Também é possível registrar manifestações pelo site ;

Pará: Os endereços do Procon no Pará podem ser encontrados neste link . Ainda é possível entrar em contato com o órgão pelo telefone (91) 3073-2801 ou pelo e-mail [email protected];

Paraíba: O Procon-PB recebe reclamações pelo WhatsApp (83) 98618-8330 ou por meio de um formulário online . Consumidores também podem entrar em contato com o órgão pelo e-mail [email protected], pelos telefones 151 ou (83) 3218-6959 e presencialmente, na Av. Almirante Barroso, nº 693 - Centro, João Pessoa;

Paraná: O Procon-PR também tem um formulário online para reclamações. Paranaenses também podem se dirigir ao endereço Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro, Curitiba ou ligar nos telefones 0800 041 1512 ou 3223-1512;

Pernambuco: Pernambucanos da capital podem fazer reclamações online por meio deste link ou agendar uma visita presencial ao órgão aqui ;

Piauí: Piauienses precisam passar por triagem para o atendimento do Procon. Ela pode ser feita pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (86) 98195-5177. Depois, é possível agendar um atendimento presencial a partir deste formulário . Demandas coletivas são realizadas pelo telefone (86) 98177-7510 ou pelo e-mail [email protected] Aqueles que já registraram suas reclamações podem acompanhá-las neste link ;

Rio de Janeiro: No Rio de Janeiro, as reclamações são feitas no site . O atendimento presencial também precisa de agendamento prévio. Ele pode ser feito pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (21) 99374-1505 ou pelos telefones (21) 98596-4638 ou (21) 98596-5723;

Rio Grande do Norte: O Procon-RN atende no endereço Rua Ulisses Caldas, 181 - Cidade Alta, Natal, pelos telefones (84) 3232-9050 e (84) 3232-9051 ou pelo e-mail [email protected];

Rio Grande do Sul: A lista de cidades com sede do Procon no Rio Grande do Sul pode ser encontrada neste link . Já o atendimento eletrônico é feito aqui ;

Rondônia: Em Rondônia, as reclamações ao Procon são feitas por meio de um formulário . Os endereços, telefones e e-mails de cada unidade do órgão podem ser encontrados aqui ;

Roraima: No Procon Assembleia, de Roraima, é possível fazer reclamações neste link . A unidade fica na Av. Ville Roy, 1908 - Caçari, Boa Vista;

Santa Catarina: O Procon-SC recebe denúncias por aqui . No mesmo link, também é possível encontrar os endereços dos postos de atendimento do órgão no estado e o telefone para contato;

São Paulo: Paulistas podem fazer reclamações online neste site . A lista com postos do Procon que oferecem atendimentos presenciais na capital paulista pode ser encontrada no mesmo link. Também é possível telefonar no número 151;

Sergipe: Em Sergipe, reclamações online podem ser feitas neste link . O Procon também atende pelo e-mail [email protected] ou no Shopping Riomar, em Aracaju, e no Shopping Peixoto, em Itabaiana;

Tocantins: No Tocantins, as reclamações podem ser feitas de forma online por meio do site . Já o atendimento presencial pode ser agendado aqui .

Como fazer uma reclamação no Reclame Aqui

Se você preferir não acionar o Procon, ainda terá a opção de abrir uma reclamação no site Reclame Aqui . A plataforma é um canal no qual os consumidores podem relatar suas queixas e receber uma resposta e, às vezes, até uma solução por parte das empresas. Por lá, também é possível consultar a reputação das lojas, para saber se elas são confiáveis ou não, antes de realizar a compra.