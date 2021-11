shutterstock Varejistas aproveitam Black Friday para alavancar as vendas de fim de ano

Em meio a Black Friday, comemorada nesta sexta-feira (26), varejistas investem em fortes descontos e possibilidade de devolver até 50% do valor investido para atrair clientes. A ideia das empresas é recuperar o prejuízo nas vendas durante a pandemia e alavancar as vendas de fim de ano.

Consideradas as maiores empresas de varejo do Brasil, Magazine Luiza, Ponto, Americanas e Casas Bahia realizam saldão com desconto que beira os 80% em seus sites. Aos clientes não convencidos, as empresas oferecem frete grátis e até pagamento via Pix para facilitar o relacionamento com o consumidor.

Confira as principais ofertas das varejistas

Americanas

O site da Americanas oferece descontos maiores para produtos selecionados até às 21h. As mercadorias são reveladas em determinados horários, para que o consumidor fique atento e não perca as oportunidades.

O primeiro produto anunciado foi um cooktop de quatro bocas, pelo valor de R$ 399.

Além das principais ofertas, a página principal destaca promoções em celulares, notebooks e eletrodomésticos.

Refrigerador Electrolux 382 litros - R$ 2.899,99 por R$ 2.799,99 - Desconto de R$ 100

Ar Condicionado Split Inverter Philco 9000 BTUs - R$ 1.587,06 por R$ 1.349,00 - Desconto de R$ 238,06

Samsung Galaxy S20 128GB 4G - R$ 1.999,00 por R$ 1.799,00 - Desconto de R$ 200

Magazine Luiza

Em seu site, a Maganize Luiza promete a "Black das Blacks", com produtos até 80% mais baratos e possibilidade de frete grátis. A empresa também oferece cupons de descontos para os consumidores.

iPhone 12 Apple 128GB - R$ 8.499,00 por R$4.999,00 - Desconto de R$ 3.500

Smart TV 65” Crystal 4K Samsung - R$ 6.999,00 por R$3.440,07 - Desconto de R$ 3.358,93

Sofá Retrátil Reclinável 3 Lugares - R$ 1.424,99 por R$899,99 - Desconto de R$ 525

Smart TV 50” Crystal 4K Samsung - R$ 4.999,00 por R$ 2.729,00 - Desconto de R$ 2.270

Fogão 4 Bocas Mesa de Vidro Consul - R$ 1.799,00 por R$1.199,00 - Desconto de R$ 600

Casas Bahia

Para bater de frente com seus concorrentes, as Casas Bahia também oferece 80% de desconto em seus produtos e possibilidade de cashback, além de cupons de desconto.

Lavadora Samsung com EcoBubble Branca 11Kg - R$ 3.199,00 por R$ 2.399,40 - Desconto de R$ 799,60

iPhone 12 mini Apple 128GB - R$ 6.749,10 por R$ 4.599,00 - Desconto de R$ 2.150,10

Smart TV QLED 65" UHD 8K Samsung - R$ 14.999,00 por R$ 10.699,00 - Desconto de R$ 4.300

Notebook Gamer Asus - R$ 5.899,00 por R$ 4.599,00 - Desconto de R$ 1.300

Ponto

Empresa ligada às Casas Bahia, o Ponto - antigo Ponto Frio - oferece as mesmas condições da co-irmã. Os descontos em produtos vão até 80%, com possibilidade de cashback de até 50% do valor.