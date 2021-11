Osni Alves Iniciativa vende gasolina a R$ 4,40 o litro para motoristas e entregadores de app em algumas cidades do país

Motoristas e entregadores por aplicativos poderão comprar gasolina mais barata nesta quinta-feira (25), em postos de algumas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. O Observatório Social da Petrobras (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vão vender o combustível a R$ 4,40 o litro. O valor chega a ser 35% mais barato do que os preços de mercado. Na semana de 14 a 20 de novembro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombutíveis (ANP), o litro da gasolina era comercializado, em média, a R$ 6,75.

Os organizadores chamam a atenção para os efeitos na composição do preços dos combustíveis do chamado PPI (Preço de Paridade de Importação). O PPI é alinhado aos preços do mercado internacional e define os valores dos combustíveis com base na variação cambial e do barril de petróleo.

O OSP e a FNP dizem que, sem o PPI, a gasolina poderia ser vendida no país a R$ 4,40. Esse valor é resultado do levantamento do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps) para o OSP, baseado na análise dos custos reais de produção nacional.

A ação faz parte do “Dia Nacional da Gasolina sem PPI", realizado pelos sindicatos que compõem a FNP, nas cidades paulistas de São José dos Campos, Santos e Caraguatatuba, em Angra dos Reis (RJ) e Manaus (AM). No total, serão comercializados 12 mil litros de gasolina. Os motoristas vão adquirir cupons, com a quantidade de combustível determinada, que serão trocados por gasolina nos postos parceiros, indicados por cada sindicato.

Confira os postos em cada cidade e as condições:

Para ter acesso à gasolina mais barata, no dia da ação solidária, será necessário preencher uma ficha de cadastro e curtir as páginas do Observatório Social da Petrobras nas redes sociais.

Angra dos Reis (RJ) – A ação será realizada no Posto Santos Reis, na Avenida Júlio Maria 235, no Centro, a partir das 9h. Serão distribuídos 400 cupons, de cinco litros cada um, totalizando dois mil litros de gasolina. Serão liberados até dois vouchers para cada motorista ou entregador por aplicativo.

São José dos Campos (SP) – A ação acontecerá no posto BR, da avenida Deputado Benedito Matarazzo (ao lado do Center Vale Shopping), a partir das 10h. Serão distribuídos três mil litros de gasolina, com a venda de cem vouchers para motoristas de carro (com limite de 15 litros de gasolina por veículo) e 150 para motoristas de motos (limitado a dez litros cada veículo) por aplicativo.

Santos (SP) – Os vouchers serão vendidos na sede do Sindipetro Litoral Paulista, que fica na Avenida Conselheiro Nebias 248, a partir das 9h. O cupom deverá ser trocado por gasolina no Super Posto Constituição, na Rua da Constituição 454, na Vila Mathias. Serão distribuídos três mil litros de gasolina. Cada voucher dá direito ao limite de nove litros. A ação vai atender somente entregadores de moto por app e motoboys.

Caraguatatuba (SP) – O cadastro para fornecimento dos cupons acontece a partir das 9h em uma tenda ao lado do Auto Posto Britânia, na Rua Álvaro Theodoro da Cruz 415, no Jardim Britânia. Serão vendidos três mil litros de gasolina. Cada voucher é limitado a nove litros do combustível. A ação é direcionada a entregadores de moto por app e motoboys.

Manaus (MA) – Os vouchers começarão a ser vendidos às 10h, na sede do Sindipetro PA/AM/MA/AP, na Rua Professora Cacilda Pedroso 529, no Alvorada. O abastecimento será feito no Posto Atem, na Avenida Desembargador João Machado 597, também no Alvorada. Serão vendidos cem cupons de dez litros cada, totalizando mil litros de gasolina. O público-alvo são os motociclistas entregadores de aplicativos.