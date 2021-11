Reprodução Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal informou que R$ 23,4 bilhões do PIS/Pasep estão parados em contas de beneficiários e disponíveis para saques. Ao todo, a quantia deve beneficiar cerca de R$ 10,6 milhões de pessoas.



Têm direito ao benefício trabalhadores que registrados de forma legal entre 1970 e 1988. Os valores devem ser sacados até 1° de junho de 2025. Após o prazo, os valores serão depositados para uso da União.

Segundo a Caixa, apenas R$ 331,5 milhões do PIS/Pasep foram retirados entre abril de 2020 e outubro deste ano. Para o governo, o motivo do atraso nos saques é a falta de informações sobre a possibilidade de retirada do benefício ou por morte do beneficiário.

Para sacar o benefício, o interessado poderá solicitar o depósito por meio do aplicativo ou site do FGTS. A solicitação também pode ser feita por meio do internet banking da Caixa.



Em caixas eletrônicos ou lotéricas, o beneficiário terá direito a sacar até R$ 3 mil. Para valores acima, o cliente deverá ir a uma agência da Caixa e apresentar um documento com foto.