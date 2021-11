José Dias/PR Bolsonaro culpa Congresso por atraso com privatizações

Questionado por apoiadores sobre empresas a serem privatizadas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (22) que o governo trabalha para avanças na agenda de desestatizações, mas o Congresso Nacional demonstra resistência às propostas. Segundo ele, não basta só "botar na prateleira".

"Grande parte delas passa pelo Parlamento. Nós estamos brigando pelos Correios, pela Eletrobras... Não anda", afirmou.

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve atrasar ainda mais a agenda de privatizações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Enquanto a venda dos Correios não avança no Congresso, a da Eletrobras, já aprovada, será afetada pelas férias do tribunal.

Quanto aos Correios, o relator da privatização no Senado, Márcio Bittar (MDB-AC), não alterou o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e deu parecer favorável a privatização da estatal .