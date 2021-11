Unsplash/Tom Hermans Livros de autores negros terão 100% de cashback

O Magazine Luiza vai dar 100% de cashback para quem comprar livros de autores negros durante o Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20). A promoção, que devolve todo o dinheiro gasto pelos clientes, vai acontecer no site e no aplicativo da rede varejista.



Ao todo, são 51 títulos (lista abaixo) selecionados para participar da ação, incluindo autores como Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro e Emicida.

A promoção vale para um livro por pedido, e o dinheiro será integralmente devolvido na carteira virtual do comprador no Magalu Pay, plataforma da empresa. Nesta carteira, o dinheiro pode ser usado para compras no Magazine Luiza, para pagar contas de consumo e para realizar transferências para outros usuários da plataforma.

"O objetivo da ação é dar visibilidade à vasta produção de autores negros nacionais", disse, em nota, Ana Luiza Herzog, gerente corporativa de Reputação e Sustentabilidade da Magalu. Abaixo, confira a lista completa de livros participantes da promoção.



Livros de autores negros com 100% de cashback no Magalu