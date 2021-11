Guilherme Dotto GOL

A companhia aérea Gol já demitiu pelo menos dois funcionários que recusaram se vacinar contra a Covid-19, informa a coluna Capital, do Globo. Um deles tinha 12 anos de casa.



A empresa foi uma das primeiras a tornar obrigatória a vacinação dos funcionários e a informar que demitiria empregados não vacinados.

Mesmo assim, funcionários da companhia produziram um vídeo questionando a eficácia das vacinas e defendendo o direito de escolha individual.

O Ministério do Trabalho e Previdência publicou uma portaria, no início do mês de novembro, que proíbe empresas de demitirem funcionários por não tomarem vacina contra a Covid-19 ou pela falta de entrega do comprovante de vacinação. No entendimento do governo, a prática é discriminatória e não justifica uma demissão por justa causa, mas especialistas discordam.

A advogada Alessandra Barreto Arraes ressalta que tanto o STF (Supremo Tribunal Federal) quanto a Justiça do Trabalho já se posicionaram a respeito da normalidade da exigência da comprovação da vacinação.

"O empregador tem liberdade de impor normas sobre aqueles que ele admite, justamente para garantir um meio ambiente de trabalho seguro, que é uma obrigação tanto do empregador quanto do empregado, pois isso pode impor a vacinação e isso tem respaldo não só constitucional como da CLT (Código de Leis Trabalhistas)", explicou na live do Brasil Econômico desta quinta-feira (18).