Divulgação Flixbus chega ao Brasil com passagens SP-Rio e SP-BH por menos de R$ 1

Famosa na Europa, a empresa de ônibus Flixbus anunciou nesta quarta-feira (17) a sua chegada ao Brasil. Para comemorar, a gigante europeia está oferecendo viagens interestaduais com até 99% de desconto. Ao todo, serão 10 mil passagens promocionais válidas até o dia 24 de novembro ou até o fechamento do lote inicial.



As atividades no país devem ter início no dia 1º de dezembro. Pelo menos por enquanto, serão duas rotas: São Paulo – Rio de Janeiro e São Paulo – Belo Horizonte. Os tickets podem ser encontrados por R$ 1 da capital paulista até o Rio e por R$ 0,20 até BH, usando o cupom ONDAVERDE9. O desconto, no entanto, só é válido para as compras online .

É possível aproveitar o cupom em no máximo três compras. As viagens precisam ser realizadas entre os dias 1º de dezembro de 2021 e 1º de dezembro de 2022. Fora da promoção, as passagens podem ser encontradas por preços a partir de R$ 19,90.

Ônibus



A operação dos ônibus será feita pelo Grupo Adamantina, parceira da Flixbus no Brasil. Ainda assim, os veículos terão a marca da europeia e deverão seguir o padrão internacional da companhia.

Além do site e do aplicativo, as viagens também poderão ser compradas nos pontos de venda físico das duas empresas.

Na três capitais em que vai operar nesse primeiro momento, o embarque dos ônibus será pelos terminais rodoviários. Em São Paulo, os ônibus sairão do Terminal Rodoviário do Tietê.

A rota SP-Rio terá oito embarques diários em ambos os sentidos. Já São Paulo – Belo Horizonte operará com quatro embarques diários, também saindo das duas cidades.