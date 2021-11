Neste mês da Black Friday, o Modalmais (MODL11) decidiu antecipar a semana promocional com uma série de produtos, cursos e serviços financeiros em condições especiais para os seus clientes e interessados em investimentos.

Entre os dias 15 e 19 de novembro, o banco digital disponibilizará um calendário com ofertas limitadas. Portanto, os benefícios estarão disponíveis em janelas diárias. Ou seja, a cada dia da semana, o cliente será contemplado com oportunidades específicas.

As ofertas vão desde pacotes e cursos, até descontos em produtos de previdência, fundos, renda variável, renda fixa, cartões e outros. Além disso, a campanha oferecerá um relatório da Eleven Financial com conteúdo temático sobre o cenário macro para todos os clientes que investirem em promoções da Black Friday do Modalmais.

Por outro lado, os investidores que abrirem conta no período serão beneficiados com corretagem de ações gratuita nos primeiros três meses. No entanto, é preciso ficar de olho nas datas.

Quais são as promoções?

Segundo Mário Medina, sócio e CMO do Modalmais, a estratégia de antecipar as promoções busca privilegiar os clientes, atrair novos investidores e promover o consumo consciente. “Encontramos na Black Friday a oportunidade de conscientizar as pessoas de que a data pode ser importante, também, para investir e adquirir conhecimento sobre o mundo dos investimentos.”

Desta forma, a semana começou com descontos de até 65% em cursos e produtos da Eleven Financial. Há opções de relatórios sobre renda fixa, renda variável, fundos e análises de empresas internacionais, além de cursos sobre como construir uma carteira de investimentos, day trade e mais.

Na terça-feira (16), as promoções foram destinadas ao segmento de previdência. Assim, alguns fundos tiveram seus aportes reduzidos. Hoje (17), os fundos do Credit Suisse também contam com condições especiais e redução nas aplicações.

Já na quinta-feira (18), será possível adquirir o plano anual da calculadora de Imposto de Renda para operações na Bolsa de Valores por R$ 130. Por fim, na sexta-feira (19), o banco irá oferecer opções de renda fixa que tendem a se beneficiar da alta dos juros e dos títulos prefixados. Assim como, papéis para horizontes de curto, médio e longo prazo.

Benefícios dos cartões Modalmais

Além das promoções direcionadas aos investimentos, o Modalmais também oferece benefícios exclusivos em seus cartões de crédito. Ao solicitar o cartão Platinum, entre os dias 16 e 19 de novembro, os novos clientes irão contar com um ano de isenção na anuidade.

Entre os dias 19 e 26 de novembro, a base de clientes pré-selecionados será contemplada com o aumento de limite e pontos em dobro ao utilizarem os cartões. Em suma, os pontos duplicados serão ofertados aos consumidores pouco frequentes, mas que usarem os cartões no período.

