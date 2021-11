Reprodução: ACidade ON Auxílio Brasil: 6 em cada 10 famílias beneficiadas são do Norte ou Nordeste

O Auxílio Brasil iniciou os pagamentos nesta quarta-feira (17) para 14,5 milhões de famílias, das quais 61% é ou do Norte, ou do Nordeste, segundo dados divulgados pelo Ministério da Cidadania.



O valor médio neste mês será de R$ 224 por família, segundo a Cidadania. Bem abaixo dos R$ 400 prometidos, que ainda dependem da aprovação da PEC dos Precatórios.

Principal ferramenta do governo para incluir famílias de baixa renda em programas sociais, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) também será usado para garantir o acesso ao Auxílio Brasil. Todos os meses, o Ministério da Cidadania selecionará novos beneficiários para o programa, desde que os dados estejam atualizados .

Veja como baixar o aplicativo e consultar se você faz parte dos beneficiários

Veja a distribuição dos beneficiários por região:



Norte: 12,27% (1,7 milhão de famílias)

Nordeste: 49,18% (7,1 milhões)

Centro-Oeste: 1,81% (698,4 mil)

Sudeste: 27,29% (3,9 milhões)

Sul: 6,45% (935,7 mil)

As informações sobre o calendário de pagamento, valor do benefício e número de parcelas poderão ser consultadas em dois aplicativos. Além do novo app do Auxílio Brasil, dados sobre benefícios e parcelas poderão ser vistos no app Caixa Tem.

Veja o calendário de pagamento para os meses de novembro e dezembro:

Novembro de 2021:

NIS 1: 17/11

NIS 2: 18/11

NIS 3: 19/11

NIS 4: 22/11

NIS 5: 23/11

NIS 6: 24/11

NIS 7: 25/11

NIS 8: 26/11

NIS 9: 29/11

NIS 0: 30/11

Dezembro de 2021: