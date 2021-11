Edu Andrade/Ascom ME Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (15) a investidores e empresários em Dubai, nos Emirados Árabes, que o Brasil está "crescendo acima da média mundial" e pediu para a plateia confiar no país.

As declarações foram feitas durante a abertura do evento Invest in Brasil Forum, que faz parte da programação da viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, iniciada no sábado. Até o fim da semana, o presidente também visitará Bahrein e Qatar.

"O Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo, também, acima da média mundial. Isso, graças à orientação do nosso presidente de não deixar nenhum brasileiro para trás durante a pandemia", disse Guedes.

No ano passado, o PIB brasileiro registrou queda de 4,1% em 2020, na comparação com 2019, afetado pela pandemia de Covid-19. O país teve o 21º melhor desempenho no ranking de 50 países elaborado pela Austin Rating.

Em 2021, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) estima um crescimento de 5,2% no país, abaixo da média mundial prevista pelo órgão, de 5,7%.

Já o FMI estima um crescimento mundial de 5,9% em 2021, enquanto prevê que o Brasil cresça 5,2% neste ano. O boletim Focus, que reúne as estimativas do mercado financeiro, prevê atualmente que o Brasil fechará o ano com crescimento de 4,93%.

Guedes costuma repetir em seus discursos que a economia brasileira vai "surpreender" e que crescerá acima das expectativas.

"Não faltou dinheiro para a saúde, mas ao mesmo tempo nós prosseguimos com as reformas estruturantes. Todas as projeções era de que cairíamos 10%, nós caímos 4%; de que o Brasil ficaria em depressão, nós voltamos em V. Criamos empregos durante o ano de 2020, ao contrário das recessões anteriores", disse Guedes.

No discurso, o ministro chegou a afirmar que a economia brasileira "está crescendo 5,5% neste ano", sem informar a origem da estimativa.

"A economia está crescendo 5,5% esse ano e já temos contratados, para os próximos anos, mais de US$ 100 bilhões em contratos assinados em ferrovias, gás natural, petróleo, energia elétrica, ferrovias, portos", disse.

Ainda no evento em Dubai, Guedes afirmou que "espera de braços abertos" os recursos dos Emirados e que o Brasil vem se tornando um paraíso para investimentos.

"Estamos privatizando, removemos os privilégios da Previdência Social. Confiem no Brasil e venham para o Brasil".