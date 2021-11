Reprodução Twitter Ministro Paulo Guedes foi, neste domingo (14), com Presidente Jair Bolsonaro, ao Dubai Air Show

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse neste domingo (14) que poucas estatais do governo dão lucro, sendo que parte desse montante obtido com as empresas "tapa o buraco" das que são deficitárias. Entre as que dão prejuízo, o ministro citou a Valec, empresa estatal de ferrovias ligada ao Ministério da Infraestrutura, e sugeriu o fechamento.

“São quatro ou cinco empresas que geram R$ 28 bilhões de um lado e a gente carrega 150 deficitárias do outro lado, Valec, EBP (Estruturadora Brasileira de Projetos). A EBP fez um trem bala que não existe, a Valec já tinha que ter fechado, centro de corrupção”, disse o ministro, em conversa com jornalistas.

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, controlada pela União fundada em 1971. Segundo a agência Estado, costumava ser um feudo do PL, partido que o presidente Jair Bolsonaro negocia a filiação.

Durante o governo da ex-presidente Dilma Roussef tanto a presidência da Valec quanto o próprio comando Ministério dos Transportes (hoje Infraestrutura) tiveram que ser trocados diversas vezes por conta de suspeitas de corrupção. Em 2020 a empresa também recebeu denúncias de corrupção, já sob a gestão do ministro Tarcísio de Freitas.

Segundo Guedes, as estatais deficitárias anulam as lucrativas, já que o lucro obtido é de R$ 28 milhões e o prejuízo de R$ 27 milhões.

Ao ser perguntado sobre a privatização dos Correios, Guedes desconversou. “Está fora do cronograma, mas vamos continuar insistindo”, afirmou. O projeto que permite a privatização da estatal foi aprovado pela Câmara em agosto, mas está sem perspectiva de avançar no Senado.