Fernanda Capelli Empresa oferece compra e venda de Bitcoin na praia de Ipanema

Em frente ao Posto 9 na praia de Ipanema, neste domingo, um ambulante passou oferecendo um produto inusitado aos banhistas: Bitcoin , criptomoeda que têm conquistado muitos adeptos nos últimos anos, principalmente os mais jovens.

A promoção fez parte da ação programada pela 99Pay, carteira digital vinculada ao app da 99, primeiro unicórnio do país. O objetivo foi divulgar o novo aplicativo que oferece facilidade para a compra e venda de Bitcoin.

Segundo a empresa, a partir da próxima quinta-feira, promotores vão distribuir criptomoedas de chocolate e orientar como baixar o app via QR Code direto da praia.



Foco na geração Z

Com interface focada na geração Z, o novo aplicativo apartado da 99Pay busca oferecer um leque de serviços diferenciados dos tradicionais. Nele, os usuários podem fazer transferências e compartilhamento de mensagens com fotos, comentários e emojis, como em uma rede social. Transações com Bitcoin são outra novidade da plataforma.

De acordo com pesquisa proprietária da 99, 81% dos usuários de carteiras e bancos digitais conhecem ou já ouviram falar sobre criptomoedas, mas apenas 27% sabem realmente como funcionam.

Leia Também

O estudo também aponta que mais da metade (54%) não investe em criptomoedas, mas tem interesse em começar. Os principais motivos desse não investimento estão relacionados à falta de conhecimento ou facilidade de compra.

Segundo a 99, o novo app é resultado de uma ampla pesquisa com os nativos digitais para identificar quais as necessidades deste grupo, que possui perfil conectado à tecnologia, gosta de compartilhar o que consome em redes sociais e se relaciona diariamente por meio de diferentes plataformas.



Leia Também

Essa é uma geração, segundo a empresa, preocupada com dinheiro, diferentemente dos millennials . O resultado é uma carteira totalmente adaptada ao perfil brasileiro da nova geração.

"Vaquinha" com direito a interação social

Estudo recente realizado pela Consumoteca, a pedido da 99, para identificar os hábitos das pessoas da geração Z que pertencem à classe C, mostra que a maioria está preocupada em manter o padrão de consumo. Os que conseguem uma condição confortável normalmente priorizam a organização das finanças e estão atentos a como obter mais ganhos.

De olho nesse mercado, a empresa pretende incorporar ao app nos próximos meses outra funcionalidade: a possibilidade de ‘rachar’ despesas, a conhecida “vaquinha”.

A função pode servir para dividir gastos da casa, do restaurante ou de um presente para um amigo, por exemplo. O usuário também poderá, junto com a transferência, compartilhar fotos e comentários com os amigos em total privacidade ou de maneira pública.



A 99Pay com funcionalidades de rede social está integrada à tradicional 99Pay, mas funciona em um app separado que pode ser baixado nas lojas de aplicativos. O novo aplicativo serve especificamente para transferências de pessoa para pessoa (P2P).