O ministro da Economia, Paulo Guedes, não deixou barato o artigo na renomada revista "The Economist" que tecia críticas à Economia do Brasil. O texto “Jair Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil”, do periódico britânico, aponta inflação, juros altos e estagnação da economia como velhos problemas que estão de volta ao país sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro . Guedes, em entrevista à agência Reuters, mandou eles "olharem para o próprio umbigo".



“Ano que vem continuam errando, subestimando o Brasil. Não vou falar quanto vamos crescer, mas, da mesma forma que subestimaram quando a gente caiu, isso acontece de novo agora.”

Confiante na ideia de "surpreender o mundo" a na "retomada em V" da economia brasileira, Guedes menosprezou a situação econômica britânica.

“Nós vamos crescer este ano 5,5% e eles, nada. Como dizer que o Brasil está mal? A Economist devia olhar para o próprio umbigo. O Brasil está melhor que as grandes economias, mas particularmente do que o Reino Unido.”

Na publicação, a revista critica Guedes por apoiar uma tentativa do governo de driblar o marco legal do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas públicas, por meio da PEC dos Precatórios.

Como um dos fatores que fariam o Brasil retomar o rumo do crescimento econômico, Guedes aponta investimentos estrangeiros, como o do 5G, que devem render "mais de R$ 150 bilhões", nas contas do ministro.

“Temos R$ 550 bilhões já contratados e mais R$ 150 bilhões do leilão 5G que estão chegando, e isso é só começo, até o fim do governo vai ter muita coisa”, finalizou.