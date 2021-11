Reprodução Bolsonaro diz que diária de R$ 45 mil em Dubai é paga pelos árabes

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (13) que está hospedado num quarto cuja diária custa R$ 45 mil. No hotel Habtoor Palace as diárias chegam até R$ 85 mil. Bolsonaro, no entanto, disse que a estadia está sendo paga pelo governo local.

“Estou em um quarto de diária R$ 45 mil. Só que é 0800. Jamais eu ficaria, com todo o respeito, mesmo eu pagando, não ficaria em um hotel desses, jamais”, declarou o presidente a jornalistas.

O presidente deve ficar hospedado no local até a manhã da próxima terça-feira (16/11). Depois parte para Abu Dhabi, Bahrein (a capital, Manama) e Qatar (a capital, Doha).

De acordo com o Itamaraty, a intenção é de atrair investimento e os países do Golfo têm uma importância não só para as exportações de commodities do Brasil, mas para a atração de investimentos em outras áreas. Nesse sentido, a visita presidencial vai além da agenda econômica e pretende explorar possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação legal e diplomacia.

Leia Também

Bolsonaro também se queixou da dificuldade de aprovar a PEC dos Precatórios no Senado . Ele acrescentou que o governo "não tem como" pagar R$ 90 bilhões em precatórios.

"A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto, porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no parlamento negociando isso", afirmou o presidente. “É mais difícil [aprovar no Senado], sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas", completou.