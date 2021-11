Reprodução/ Proteste.org Saiba qual é o único estado em que vale a pena abastecer com etanol

Diante da alta da gasolina, que já chega a R$ 7,99 em alguns estados , muitos motoristas optam por abastecer o carro com etanol para economizar. Mas será que essa escolha realmente vale a pena?

A empresa de gestão de frotas Ticket Log fez um levantamento comparando os preços da gasolina e do etanol com o custo por quilômetro rodado. O resultado apontou que, mesmo tendo o litro mais caro, a gasolina ainda é a opção mais vantajosa.

O álcool deixou de valer a pena até mesmo no estados onde ele é tradicionalmente mais barato, como em São Paulo e no Paraná. O único estado em que abastecer com etanol ainda é uma opção viável é em Goiás.

Vale lembrar que o preço médio do litro do combustível no país é de R$ 5,294. O valor máximo já chega a R$ 7,899. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), referentes ao período entre 31 de outubro e 6 de novembro.

Estados onde vale mais a pena abastecer com etanol

Goiás

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,258

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,619

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,183

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,625

Estados onde vale mais a pena abastecer com gasolina



Acre

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,812

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,684

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,093

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,617

Alagoas

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,798

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,682

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,798

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,591

Amazonas

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,291

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,622

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,613

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,575

Bahia

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,669

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,667

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,813

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,592

Ceará

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,759

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,678

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,991

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,608

Distrito Federal

Preço médio do litro do etanol: R$ 6,342

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,746

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,241

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,630

Espírito Santo

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,932

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,698

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,887

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,599

Maranhão

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,744

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,676

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,817

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,593

Mato Grosso

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,232

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,616

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,846

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,595

Mato Grosso do Sul

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,621

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,661

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,876

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,598

Minas Gerais

Leia Também

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,631

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,662

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,164

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,623

Pará

Preço médio do litro do etanol: R$ 6,305

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,742

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,045

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,613

Paraná

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,507

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,648

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,565

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,571

Paraíba

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,090

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,599

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,496

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,565

Pernambuco

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,393

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,634

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,811

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,592

Piauí

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,860

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,689

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,284

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,633

Rio de Janeiro

Preço médio do litro do etanol: R$ 6,313

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,743

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,309

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,636

Rio Grande do Norte

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,813

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,684

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,193

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,625

Rio Grande do Sul

Preço médio do litro do etanol: R$ 6,818

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,802

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,074

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,615

Rondônia

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,978

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,703

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,841

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,595

Roraima

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,908

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,695

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,725

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,585

Santa Catarina

Preço médio do litro do etanol: R$ 6,087

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,716

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,607

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,575

São Paulo

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,244

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,617

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,408

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,557

Sergipe

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,780

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,680

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,095

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,617

Tocantins

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,569

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,655

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,001

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,609

Por falta de dados, não foi possível apontar o combustível mais vantajoso no Amapá. Os preços são relativos ao período entre 1º e 8º de novembro.