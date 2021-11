Pedro Knoth Amazon abre 5.500 vagas de emprego no Brasil para Black Friday e Natal

A Amazon está com 5.500 vagas de emprego abertas no Brasil. Anunciadas nesta semana, as oportunidades para dar um reforço nas operações da Black Friday e do Natal são temporárias e estão disponíveis em diversas regiões , como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados têm até 16 de novembro para se inscrever.

Amazon abre 5.500 vagas de emprego temporárias no Brasil (Imagem: Divulgação/Amazon)

O montante é de 5.500 vagas temporárias divididas pelo Brasil. Desse total, cerca de 3.100 oportunidades estão concentradas no Estado de São Paulo. Ainda na região Sudeste, também há 370 vagas para Minas Gerais e 700 para o Rio de Janeiro. No Distrito Federal (Brasília), a companhia espera ocupar 100 postos.

As oportunidades ainda se concentram em outras regiões do país. No Nordeste, 200 vagas foram destinadas ao Ceará e 370 oportunidades estão direcionadas a quem vive em Pernambuco. Para quem é do Sul do país, a Amazon ainda disponibilizou 660 oportunidades temporárias para o Rio Grande do Sul.

A iniciativa tem como objetivo incrementar as operações durante a Black Friday e o Natal. Em nota, a Amazon afirma que, atualmente, mais de 6.300 pessoas estão empregadas direta e indiretamente no Brasil. Estes profissionais estão alocados em doze centros de distribuição e três estações de entrega espalhados pelo país.

As 5.500 vagas serão ocupadas entre os meses de novembro e dezembro. O diretor de RH para as operações da Amazon no Brasil, Fabiano Arroyo, explica que, apesar de os postos de trabalho serem temporários, há chances de efetivação e desenvolvimento:

"Temos inúmeros associados que começaram nas operações da Amazon e de seus parceiros em vagas temporárias durante a Black Friday e que tiveram efetivações e desenvolvimento profissional", disse. "Mas, acima de tudo, o trabalho temporário serve de entrada para milhares que não tem experiência prévia ou que estão saindo do ensino médio e buscam se desenvolver profissionalmente em uma empresa".

As ofertas de emprego estão abertas até 16 de novembro de 2021. As vagas disponíveis e opções para se inscrever estão disponíveis no site da Amazon: amazon.com.br.

