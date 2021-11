Reprodução: iG Minas Gerais RedeTV! lidera ranking

As cinco maiores emissoras de TV do país devem, juntas, ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) R$ 448 milhões. Se forem incluídos outros débitos, como impostos, a dívida total chega a R$ 1,2 bilhão. Os dados foram obtidos pelo site Poder360 via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Liderando o ranking do calote vem a RedeTV!, com R$ 170 milhões, seguida da rede Globo, devendo R$ 138. Na sequência vem a Band, c om R$ 72 milhões de dívidas e a Record com R$ 32 milhões. O SBT não possui dívida previdenciária, mas em impostos de R$ 129 milhões.

RedeTV: R$ 255 milhões em dívidas não previdenciárias, R$ 170 milhões em dívidas previdenciárias e R$ 8 milhões em dívidas com o FGTS. Total: R$ 433 milhões.

Globo: R$ 192 milhões em dívidas não previdenciárias, R$ 138 milhões em dívidas previdenciárias. Total: R$ 330 milhões.

Bandeirantes: R$ 149 milhões em dívidas não previdenciárias, R$ 72 milhões em dívidas previdenciárias. Total: R$ 221 milhões.

SBT: R$ 129 milhões em dívidas não previdenciárias.

Record: R$ 59 milhões em dívidas não previdenciárias, R$ 32 milhões em dívidas previdenciárias. Total: R$ 90 milhões.

Do total de dívidas, 93% está em situação regular, ou seja, pode ter sido garantido, suspenso por decisão judicial ou parcelado.

O que disseram as empresas ao Poder 360 (íntegra):

Band – “Todos os valores estão com a exigibilidade suspensa em razão dos parcelamentos e os pagamentos rigorosamente em dia”;

Globo – “A empresa questiona administrativamente ou em juízo algumas cobranças do Fisco, como garante a lei, por entender que são indevidas”; Record – não respondeu;

RedeTV! – não respondeu;

SBT – “São demandas tributárias que no momento se encontram em discussão na esfera judicial. A TVS Rio de Janeiro não possui qualquer óbice à renovação de sua concessão, logo, não há motivo para se preocupar. Confiamos plenamente na qualidade técnica dos órgãos responsáveis pela análise do processo de renovação da concessão”.

