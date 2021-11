Reprodução/CNN Manifestação de caminhoneiros

Caminhoneiros autônomos que atuam no Porto de Santos (SP) encerraram a greve nesta segunda-feira (8). Ao todo, eles realizaram uma semana de paralisação. As informações são do Uol.



A assembleia que definiu o fim da greve aconteceu na tarde de segunda-feira no Sindicato dos Operários Portuários de Santos (Sintraport). De acordo com a Santos Port Authority (SPA), o acesso ao Porto de Santos fluiu normalmente durante os dias de paralisação, e não houve concentração de caminhões parados.

A greve dos caminhoneiros autônomos começou na segunda-feira (1º) e teve o objetivo de se posicionar de forma contrária à política de preços da Petrobras e à alta no preço do diesel. O movimento, no entanto, não teve forte adesão.

Em Santos, estima-se que os caminhoneiros autônomos representam cerca de 30% do total. O objetivo deles era impedir que as cargas chegassem ao local, forçando uma negociação do governo com a categoria. Uma força-tarefa, porém, foi criada para garantir a fluidez das cargas - participaram a Santos Port Authority, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Guarda Portuária, sob a coordenação da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis.