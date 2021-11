Reprocução Jair Bolsonaro voltou a tirar sua culpa sobre o preço dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro voltou a se eximir de responsabilidade, e de seu governo, sobre o aumento do combustível no país. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, nesta segunda, ele repetiu que o litro da gasolina sai a R$ 2,30 da Petrobras e que não é sua culpa o preço chegar a R$ 7 na bomba.



"Sobre combustível. Se entrar em detalhes, como é o combustível no Brasil. Custa R$ 2,30 a gasolina (na Petrobras) e chega a R$ 7 na ponta. A culpa é minha?", disse Bolsonaro a seus apoiadores.



O presidente tem culpado os governadores pelo aumento do combustível e tem dito que a cobrança do ICMS nos estados é que eleva o litro da gasolina. Os governadores já divulgaram nota afirmando se tratar de um "problema nacional".



Em outubro, a Câmara aprovou projeto que estabelece um valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis. A proposta seguiu para o Senado.