Caixa vai financiar até 100% de projetos de energia solar para casas

Divulgação Caixa Econômica Federal

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal abriu espaço para mais linhas de crédito. Uma delas é voltada ao cidadão (pessoa física) que planeja instalar um sistema de geração de energia solar em sua residência. Chamada de Caixa Energia Renovável , a novidade pode financiar até 100% de um projeto do tipo.

Painéis de energia solar (imagem: Moerschy/Pixabay)

A nova linha de crédito chega em um momento em que as tarifas de energia elétrica assustam os brasileiros. O Brasil enfrenta uma extensa crise hídrica que, como tal, requer que usinas termelétricas sejam ativadas para compensar a demanda não atendida pelas usinas hidroelétricas.

O problema é que a geração de energia por meio de termelétricas é consideravelmente mais cara. Os custos são pagos pelo consumidor: atualmente, vigora no país a chamada bandeira de escassez hídrica, que cobra R$ 14,20 adicionais a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos.

É natural que a busca por alternativas mais baratas cresça, portanto. A própria Caixa destaca que um sistema de geração de energia fotovoltaica pode reduzir em até 95% o valor da conta de energia de uma casa.

A contrapartida é que os custos de implementação de sistemas de energia solar residenciais costumam ser altos, razão pela qual projetos do tipo só são possíveis para muitos consumidores mediante financiamento. É justamente nesse público que a Caixa está de olho.

Como o Caixa Energia Renovável funciona

De acordo com o banco, a nova linha de crédito pode financiar até 100% do projeto, dependendo da capacidade financeira do cliente. O financiamento vale não só para a aquisição de equipamentos, como também para a sua instalação.

Para sistemas residenciais, a instituição cobra taxas que partem de 1,17% ao mês. O contratante tem até 180 dias para pagar a primeira parcela. Além disso, o financiamento pode durar até 60 meses.

A Caixa também informa que o crédito para sistemas de energia solar em residências será oferecido em duas modalidades: uma sem garantias (que tende a ter taxas mais altas), outra com caução de aplicações financeiras de renda fixa.

Ainda não há informação sobre quando, exatamente, a nova linha de crédito será liberada. O banco informou apenas que a novidade estará disponível em suas agências em breve.

Vale destacar que a instituição também lançou linhas de crédito para energia renovável direcionadas a pessoas jurídicas e ao setor de agronegócio.

O Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. E as consequências da falta de chuva para nossa matriz elétrica são sérias: níveis baixos nos reservatórios das usinas hidrelétricas, maior dependência de fontes poluidoras, conta de luz mais cara. A pergunta é: como construir saídas para essas crises cíclicas?

