Reprodução: iG Minas Gerais Gasolina fica fora da MP

O governo pretende enviar ao Congresso Nacional uma Medida Provisória (MP) que cria um "fundo de estabilização" visando amenizar os preços do diesel e do gás de cozinha. Segundo a jornalista Ana Flor, do G1, a gasolina fica de fora.



A verba do fundo seria composta por:

royalties do petróleo;

dividendos pagos pela Petrobras à União;

possivelmente, de fundo social administrado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), braço da União na gestão de exploração de óleo e gás, e

da Cide Combustíveis, contribuição que hoje ainda incide sobre a gasolina.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou temor em uma nova possibilidade de greve dos caminhoneiros caso o diesel fosse reajustado pela Petrobras . Bolsonaro diz a auxiliares que o maior problema do seu governo é a alta no preço dos combustíveis.

Incomoda também ao presidente a possibilidade de os combustíveis virarem arma da oposição durante o período eleitoral.

Neste ano, a gasolina já sofreu reajuste de mais de 40%. O diesel já foi reajustado em 38% e o gás de cozinha em 36%.