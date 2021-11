Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro promete mais vagas em concursos da PF e da PRF para agradar base

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "se depender dele", haverão mais vagas para concursos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O afago busca consolidar o apoio da classe, já agraciada com o programa habitacional 'Habite Seguro' , que propõe linha de crédito especial para policiais.



Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, Bolsonaro ressaltou nas estar fazendo favor, mas "se depender de um decreto policial", ele assinaria.

O setor reclama que não está sendo atendido pelo presidente.

No ano passado, a possibilidade de criação de novos concursos gerou um racha na equipe econômica e o certame acabou saindo com menos vagas do que o prometido por Bolsonaro. As 2.000 vagas anunciadas pelo presidente acabaram sendo apenas 1.500.