Sophia Bernardes O fechamento passa a ser às 18h

A Bolsa de Valores brasileiras, a B3, nesta segunda-feira (8) passa a fechar o horário de negociações às 18h. Antes a Bolsa fechava às 17h. O horário de abertura do mercado segue o mesmo, às 10h.



A medida foi anunciada em outubro e visa ajustar o horário dos negócios no Brasil com o dos Estados Unidos, que encerraram o período de horário de verão no domingo (7), informa a CNN Brasil.

Caso evitasse o reajuste, as bolsas de Nova York e de São Paulo ficariam com uma hora de defasagem. Em março os EUA retomam o horário de verão e a Bolsa fechará às 17h novamente.

Para conferir os detalhes sobre as operações, relatórios e seus horários, basta acessar o site da B3 .