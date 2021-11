Reprodução: iG Minas Gerais Banco Central divulgou o boletim Focus nesta segunda-feira

O boletim Focus prevê novos reajustes na taxa básica de juros em 2022 e na inflação deste ano. Os dados divulgados nesta segunda-feira (08) coloca a Selic em 11% no próximo ano, alta de 0,75 ponto percentual se comparado a última pesquisa.

Atualmente, a Selic está em 7,75% e deverá atingir 9,25% na próxima reunião, prevista para dezembro. A medida irá inibir o crescimento econômico para tentar reduzir a inflação do país, que atinge 10,38%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa ainda aponta alta na inflação prevista para 2021. De acordo com o mercado financeiro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá atingir 9,33% neste ano, índice muito acima do centro da meta do BC, que era de 3,75%.

Para 2022, o Banco Central espera uma inflação de 4,63%, muito abaixo do previsto para este ano. Na visão do mercado financeiro, os ajustes monetários feitos pelo BC podem colaborar para esse número ser atingido.

Sobre o PIB de 2022, o boletim Focus traz queda na expectativa. Segundo o mercado, a economia do país deverá crescer 1%, redução de 0,20 ponto percentual se comparado à semana passada. Neste ano, no entanto, o país deverá crescer 4,93%, segundo o mercado financeiro.