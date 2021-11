Fernanda Capelli Está com dívidas? Feirão Serasa Limpa Nome oferece 99% de desconto, parcelamento sem juros e "auxílio"

Desde a última quarta-feira (3), consumidores podem renegociar e pagar suas dívidas por meio do Feirão Serasa Limpa Nome. Até o dia 5 de dezembro, o evento traz 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros. Neste ano, a novidade é o chamado “auxílio dívida”, que oferece um crédito de R$ 50 para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200.

Será possível renegociar as dívidas com cartões de créditos, lojas, água, luz e telefone, sem precisar sair de casa. Segundo a Serasa, o Feirão deste ano conta com a participação de 100 empresas e deve beneficiar mais de 62 milhões de inadimplentes.

Como participar



As renegociações das dívidas podem ser feitas:

Pelo aplicativo 'Serasa', disponível para Android e iOS;

Pelo site oficial do Feirão Serasa Limpa Nome;

Pelo WhatsApp (11) 99575-2096;

Pelo telefone 0800 591 1222;

Presencialmente, nas agências dos Correios. Nesse caso, é preciso ter um documento com foto em mãos.

"Auxílio dívida"

Neste ano, o Feirão Serasa Limpa Nome oferece um "auxílio" de R$ 50 para as pessoas que pagarem à vista acordos de até R$ 200. O benefício vale para uma ou mais dívidas somadas e negociadas através do aplicativo. Veja como conseguir:

Baixe o aplicativo 'Serasa' no seu celular, digite o seu CPF e preencha o seu cadastro. Ao entrar na plataforma, todas as suas informações financeiras já aparecerão na tela; Selecione a opção “ver ofertas”. Assim, será possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Clique em uma das dívidas disponíveis, e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito; Depois que uma das opções for escolhida, o pagamento das dívidas deverá ser à vista e deve acontecer até 30 de novembro por meio da carteira digital da Serasa ou outro meio de preferência do consumidor; O valor de R$ 50 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deverá estar ativa. O depósito poderá ocorrer até o dia 17 de dezembro, e o crédito deverá ser utilizado até 31 de janeiro de 2022.

Vale reforçar que o auxílio não poderá ser sacado, sendo usado apenas como crédito para pagar outras contas.