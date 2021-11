Reprodução Quina promete prêmios ainda maiores a partir de novembro

A Quina tem uma nova regra de distribuição da premiação desde a última segunda-feira (1º). Os concursos com final 5 receberão um percentual a mais do valor arrecadado com os jogos, o que vai permitir que os ganhadores recebam prêmios ainda maiores.



O percentual de arrecadação para o prêmio principal - isto é, para jogos com cinco acertos - será mantido em 35%, com exceção dos concursos com final 5, que, além desse percentual, também passam a receber 15% do valor arrecadado nos concursos anteriores.

Isso significa que as pessoas que jogarem os concursos com final 5 e acertarem os cincos números sorteados na Quina, além de receberem o prêmio principal, que equivale a 35% da arrecadação, recebem também 15% a mais, equivalente às arrecadações anteriores.



Por outro lado, as pessoas que acertarem quatro, três ou dois números receberão uma porcentagem menor do que receberiam anteriormente. Os percentuais passam de 19%, 20% e 11% para 15%, 10% e 10%, respectivamente.

Divulgação/Caixa Quina tem nova regra de distribuição de prêmios





Além da Quina, na Mega-Sena, há uma reserva de 22% do valor acumulado para os acertadores dos concursos com final 0 e 5. A regra também é adotada na Lotofácil, Timemania e Loteca.

Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado, às 20 horas (horário de Brasília). Na última terça-feira (2), feriado de Finados, não houve sorteio. Ele retorna nesta quarta, com o concurso 5.696 - mesmo dia em que a Mega-Sena sorteia R$ 65 milhões .



Atualmente, a Quina é o terceiro sorteio mais popular das Loterias Caixa, ficando atrás somente da Mega-Sena e da Lotofácil. Os apostadores devem escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta custa a partir de R$ 2, e ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.