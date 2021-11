Reprodução: ACidade ON Saque-aniversário do FGTS é liberado nesta quarta-feira

Os trabalhadores nascidos em novembro que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem retirar o dinheiro. Para receber ainda este ano, o cotista deve fazer a adesão até o último dia do mês de seu nascimento. Ou seja, quem nasceu em novembro pode aderir à modalidade até 30 de novembro.

O dinheiro, disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, pode ser sacado por três meses. Assim, quem nasceu em novembro pode sacar até 31 de janeiro de 2022 (último dia útil do mês).

A migração para o saque-aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa. O processo pode ser feito pelo aplicativo do FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br , clicando em “Meu FGTS”, e em seguida na aba “Saque-Aniversário”. É preciso ainda concordar com os termos dispostos e condições e clicar em “Aderir ao saque aniversário”.

Para saber quanto dinheiro do FGTS fica disponível para saque, basta acessar o site da Caixa ou o aplicativo FGTS. O cidadão precisa saber o número do seu NIS ou o CPF e cadastrar senha.